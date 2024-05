Inundações no RS: Ambev para a produção de cerveja para envasar água potável para o Estado Gaúcho

A Ambev anunciou que vai parar sua produção de cerveja em lata, em Viamão, na grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul, que vive uma das maiores catástrofes climáticas já vivida no Estado.

A distribuição começará nesta quarta-feira (08) e, de acordo com a empresa, serão produzidas cerca de 850 mil latas de 473 ml por dia na cervejaria. A companhia precisou transferir alguns maquinários de São Paulo para realizar a adaptação da fábrica.

A escassez de água potável em Porto Alegre, devido às enchentes que atingiram o estado, provocou uma grande demanda nos mercados. Quatro das seis estações de tratamento de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital gaúcha estão com suas operações suspensas.