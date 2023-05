PF faz buscas na casa do ex-presidente Bolsonaro; tenente-coronel é preso

Um endereço em Brasília ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (3), contra um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Não há mandado de prisão contra Bolsonaro, mas ele deve prestar depoimento ainda nesta quarta. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Policiais prenderam o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro.

Todas as prisões foram cumpridas nas primeiras horas da manhã, até as 7h. Além de Mauro Cid Barbosa, também foram presos o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, seguranças próximos do ex-presidente e que atuaram na proteção de Bolsonado enquanto ele estava na chefia do Executivo.

Buscas estão sendo realizadas no condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil, em março.

Investigação

As investigações apontaram que dados falsos sobre vacina foram incluídos nos sistemas entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado, possibilitando que pessoas conseguissem certificados de vacinação e, assim, burlar restrições sanitárias impostas pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos. Os fatos são investigados dentro de um inquérito aberto no Supremo.

O objetivo do grupo, de acordo com a PF, seria "manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas" e "sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19".