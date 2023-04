Ex-presidente Bolsonaro participa de motociata em Ribeirão Preto

Na tarde deste domingo (30), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para participar da Agrishow, considerada a maior feira do agronegócio do Brasil. As informações são do O Antagonista.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que Bolsonaro foi recebido por apoiadores nos arredores do aeroporto da cidade sede do evento. Os deputados Ricardo Salles e Mario Frias também estiveram na recepção.

O ex-presidente optou por usar um colete à prova de balas por baixo da camisa. Ele acompanhou a motociata de cima de uma caminhonete.

Em meio a polêmicas envolvendo a organização do evento e o Governo Federal, a cerimônia de abertura da Agrishow, que estava programada para segunda-feira (1º), foi cancelada pelos organizadores. O Antagonista afirma que a alegação é de que a decisão ocorreu “em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 28ª edição da Agrishow”.