Bolsonaro e Tarcísio são recebidos com festa em feira de agronegócio em Ribeirão Preto

Acompanhado do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve presente nesta segunda-feira (1º) na maior feira do agronegócio brasileiro, realizada em Ribeirão Preto, e foi recebido com festa por apoiadores, que também gritavam frases contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma multidão em torno de Bolsonaro. Ele subiu em máquinas agrícolas junto com Tarcísio para acenar aos participantes do evento. No palco, os dois criticaram as invasões de terras pelo MST e a demarcação de terras indígenas feitas pelo presidente Lula. “Vi agora as homologações de terras indígenas assinadas pelo cidadão que ocupa a Presidência. Uma delas, de 30 mil hectares, tem só 9 indígenas. Algo não está certo. Vocês sabem como eu tratei essas questões. Nunca tive má vontade com indigenistas, eu tentei permitir que os indígenas explorassem suas propriedades”, disse.

Já Tarcísio afirmou que não vai “tolerar” as invasões de terras promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), como ocorreram no chamado de “abril vermelho”, e declarou que os invasores de propriedade privada terão “um único destino: a cadeia”.

Após circular pela feira ao lado do governador, o ex-presidente chegou a falar com jornalistas. “Fui na Rússia negociar fertilizantes com o (presidente Vladimir) Putin. Você acha que o atual presidente faria isso?”, declarou.

A ida de Bolsonaro à feira causou polêmica nos últimos dias. O evento é patrocinado pelo Governo Federal e Banco do Brasil, mas a organização "desconvidou" o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para a abertura. Ele recebeu a sugestão de ir em outra data a o banco cancelou o patrocínio e a Agrishow, a cerimônia oficial.