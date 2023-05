Nikolas Ferreira se casa com modelo em cerimônia no ES com presença de Michelle Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se casou, neste domingo (30), com a modelo Lívia Bergamim Orletti, em cerimônia realizada em uma fazenda no interior do Espírito Santo. Deputado mais votado em todo o país nas eleições 2022, com 1,5 milhão de votos, o influenciador e parlamentar é envolvido em algumas polêmicas, entre elas brigas públicas com o influenciador Felipe Neto e com seu colega na Câmara, André Janones (Patriota-MG). Ele também já teve contas nas redes sociais bloqueadas por espalhar fake news sobre as urnas.

Em abril deste ano, Nikolas foi condenado pela Justiça de Minas Gerais a pagar uma indenização de R$ 80 mil por falas transfóbicas feitas em 2020 contra a agora deputada federal Duda Salabert.

Michelle posou ao lado da noiva (Instagram / Michelle Bolsonaro)

Entre os convidados presentes no casamento do parlamentar, estava a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi à cerimônia acompanhada da filha mais velha, Letícia Firmo. Ela publicou imagens do casal e da celebração e também postou foto ao lado da noiva.

"Hoje é o grande dia! Feliz por estar com vocês", escreveu Michelle em uma das publicações. Outros parlamentares bolsonaristas também publicaram registros na festa, como o senador Magno Malta (PL-ES) e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).