Valdemar defende Bolsonaro no caso do cartão de vacina forjado: 'dúvidas serão esclarecidas'

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se manifestou nas redes sociais defendendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do mesmo partido. Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Federal realizou uma operação que investiga a inserção de dados falsos sobre vacinação contra covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Entre os alvos dos mandados de busca está a casa em que Bolsonaro mora em Brasília desde que retornou dos Estados Unidos, em março.

Além disso, foram presos o coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o policial militar Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial, e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também atuava na proteção pessoal do ex-presidente.

"Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades", escreveu Valdemar.

No Instagram, a mensagem foi compartilhada pelo presidente do PL com uma legenda em que ele reforça que confia em Bolsonaro, mas a legenda foi apagada.

Durante a operação, os celulares de Bolsonaro e Michelle foram apreendidos.