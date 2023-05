PF apreende 35 mil dólares em espécie na casa de ex-ajudante de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) apreendeu US$ 35 mil doláres, equivalente a R$ 175 mil, em espécie na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Jair Bolsonaro (PL). O dinheiro estava em um cofre, na residência do militar, onde havia também mais R$ 16 mil.

O militar e o ex-chefe do Executivo são investigados na Operação Venire, que mira um grupo suspeito de fraudar cartões de vacinação contra a Covid. O esquema teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro e familiares nos Estados Unidos, burlando a lei de imunização obrigatória.

Seis mandados de prisão e 16 de busca e apreensão foram cumpridos, sendo um deles na casa do ex-presidente.

A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das “milícias digitais”, que já tramita no STF.

O advogado Rodrigo Roca, responsável pela defesa de Cid, que teve a prisão decretada, informou que vai se pronunciar quando tiver acesso aos autos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)