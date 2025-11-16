Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Como está Sandrão hoje? Ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen volta a repercutir após série

Após a série “Tremembé”, a ex-detenta reaparece e mostra como vive hoje

Hannah Franco
fonte

O que aconteceu com Sandrão? Aparição recente mostra como está a ex de Suzane e Elize hoje (Divulgação/Prime Video)

A história de Sandra Regina Ruiz Gomes, a Sandrão, voltou aos holofotes após o sucesso da série “Tremembé”, produção da Prime Video lançada no fim de outubro. A obra reacendeu lembranças sobre uma das figuras mais comentadas do sistema prisional feminino dos anos 2000, especialmente por sua atuação dentro da penitenciária e pelos relacionamentos que manteve com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

Com a grande repercussão da série, aumentou também a curiosidade do público sobre como Sandrão está hoje. Imagens divulgadas pela Record TV, durante gravações para o Domingo Espetacular, mostram como vive a ex-detenta e como é sua aparência atual.

VEJA MAIS

image Atriz reclama de ser excluída de repercussão da série 'Tremembé'

image Sandrão afirma que Suzane teria se apaixonado por ela em Tremembé
As duas se casaram durante o confinamento na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, em outubro de 2014

Quem é Sandrão?

Sandrão ficou conhecida nacionalmente após ser condenada, em 2003, a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente de 14 anos, crime cometido junto a outros cúmplices. A pena posteriormente foi reduzida para pouco mais de 24 anos.

Durante o cumprimento da pena, ela se envolveu em conflitos internos e chegou a agredir um agente penitenciário, o que resultou em sua transferência para o Presídio Feminino de Tremembé, no interior de São Paulo — unidade que abrigava outras detentas famosas.

Foi em Tremembé que sua história passou a ser acompanhada de perto pela imprensa, especialmente pelos relacionamentos que manteve dentro da prisão.

Dentro do presídio, Sandrão viveu relacionamentos afetivos que se tornaram amplamente divulgados. A convivência no ambiente carcerário aproximou Sandrão de Elize Matsunaga, com quem formou um relacionamento descrito por colegas e funcionários como intenso.

Posteriormente, Sandrão também se envolveu com Suzane von Richthofen. As duas chegaram a assinar um termo de convivência que autorizava dividir a mesma cela. A mudança de Suzane da ala religiosa para viver com Sandrão repercutiu nacionalmente, contribuindo para que a história delas permanecesse na memória do público.

Esses episódios acabaram inspirando cenas da série Tremembé, que dramatiza dinâmicas reais vividas pelas detentas.

Veja como está Sandrão hoje em dia

Após anos longe da mídia, a aparência atual de Sandrão chamou atenção quando foram divulgados trechos de uma entrevista inédita para o programa Domingo Espetacular, da Record TV.

As imagens recentes, exibidas pela emissora, mostram Sandrão com postura mais reservada, visual distinto do período em que aparecia em reportagens de dentro da penitenciária, e com uma rotina bem mais discreta desde que deixou o cárcere.

image O que aconteceu com Sandrão hoje em dia? Veja imagens e entenda por onde anda a ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen (Reprodução/Instagram)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tremembé

sandrão

Elize Matsunaga

Suzane von Richthofen
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Estêvão consolida artilharia após abrir vitória do Brasil sobre Senegal: 'Minha melhor fase'

15.11.25 16h07

vitória

Brasil vence Senegal com facilidade e encerra invencibilidade africana

Com gols de Estêvão e Casemiro, seleção faz melhor atuação sob comando de Ancelotti em amistoso no Emirates Stadium, em Londres

15.11.25 15h27

cop 30

Ministério lança primeiro Plano Global de Saúde para clima em Belém

Ministro Padilha detalha investimento de R$ 4,6 bilhões e defende maior financiamento global para adaptação de sistemas de saúde

14.11.25 17h12

FENÔMENO CLIMÁTICO

Três ciclones ainda devem atingir o Brasil no mês de novembro, diz climatologista

A formação de ciclones e tornados é considerada comum nesta época do ano

13.11.25 16h49

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Lurian da Silva, filha mais velha de Lula, é internada em hospital no Rio de Janeiro

Segundo fontes ligadas à família, ela passou por um abalo emocional e sentiu incômodo no peito

17.11.25 7h41

HOJE EM DIA

Como está Sandrão hoje? Ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen volta a repercutir após série

Após a série “Tremembé”, a ex-detenta reaparece e mostra como vive hoje

16.11.25 20h39

bullying

Criança brasileira perde dedos após agressão dentro de escola em Portugal

Mãe denuncia bullying recorrente e falta de resposta da escola após ataque que amputou três dedos do menino de nove anos

13.11.25 19h39

ALERTA

Ministério da Saúde prepara ação contra médicos que produzem conteúdos antivacina

Entre as ações, está a representação criminal na Justiça contra esses profissionais.

16.11.25 19h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda