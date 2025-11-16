Como está Sandrão hoje? Ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen volta a repercutir após série

A história de Sandra Regina Ruiz Gomes, a Sandrão, voltou aos holofotes após o sucesso da série “Tremembé”, produção da Prime Video lançada no fim de outubro. A obra reacendeu lembranças sobre uma das figuras mais comentadas do sistema prisional feminino dos anos 2000, especialmente por sua atuação dentro da penitenciária e pelos relacionamentos que manteve com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

Com a grande repercussão da série, aumentou também a curiosidade do público sobre como Sandrão está hoje. Imagens divulgadas pela Record TV, durante gravações para o Domingo Espetacular, mostram como vive a ex-detenta e como é sua aparência atual.

Quem é Sandrão?

Sandrão ficou conhecida nacionalmente após ser condenada, em 2003, a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente de 14 anos, crime cometido junto a outros cúmplices. A pena posteriormente foi reduzida para pouco mais de 24 anos.

Durante o cumprimento da pena, ela se envolveu em conflitos internos e chegou a agredir um agente penitenciário, o que resultou em sua transferência para o Presídio Feminino de Tremembé, no interior de São Paulo — unidade que abrigava outras detentas famosas.

Foi em Tremembé que sua história passou a ser acompanhada de perto pela imprensa, especialmente pelos relacionamentos que manteve dentro da prisão.

Dentro do presídio, Sandrão viveu relacionamentos afetivos que se tornaram amplamente divulgados. A convivência no ambiente carcerário aproximou Sandrão de Elize Matsunaga, com quem formou um relacionamento descrito por colegas e funcionários como intenso.

Posteriormente, Sandrão também se envolveu com Suzane von Richthofen. As duas chegaram a assinar um termo de convivência que autorizava dividir a mesma cela. A mudança de Suzane da ala religiosa para viver com Sandrão repercutiu nacionalmente, contribuindo para que a história delas permanecesse na memória do público.

Esses episódios acabaram inspirando cenas da série Tremembé, que dramatiza dinâmicas reais vividas pelas detentas.

Veja como está Sandrão hoje em dia

Após anos longe da mídia, a aparência atual de Sandrão chamou atenção quando foram divulgados trechos de uma entrevista inédita para o programa Domingo Espetacular, da Record TV.

As imagens recentes, exibidas pela emissora, mostram Sandrão com postura mais reservada, visual distinto do período em que aparecia em reportagens de dentro da penitenciária, e com uma rotina bem mais discreta desde que deixou o cárcere.

O que aconteceu com Sandrão hoje em dia? Veja imagens e entenda por onde anda a ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen (Reprodução/Instagram)