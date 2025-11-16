Capa Jornal Amazônia
Atriz reclama de ser excluída de repercussão da série 'Tremembé'

Estadão Conteúdo

Letícia Rodrigues, atriz que deu vida à personagem Sandrão em Tremembé usou seu perfil no X neste sábado, 16, para publicar um desabafo sobre a repercussão da produção: "Eu acho tão importante todos os debates em torno da nossa série. Mas ser absolutamente excluída e meu nome totalmente ignorado é frustrante."

"Não só nesse vídeo, são dezenas de veículos. Faz parte, mas sendo artista independente na luta há 17 anos, tem dias que dói um pouco", continuou a atriz, sem, porém, especificar a quais materiais se refere.

Letícia fez a postagem como resposta a um vídeo da influenciadora Lorelay Fox, em que constam na miniatura as imagens de Marina Ruy Barbosa (Suzane Von Richtofen na série), Carol Garcia (Elize Matsunaga) e Kelner Macêdo (Christian Cravinhos).

No material, Fox diz que Tremembé conta com uma "interpretação ótima" da personagem Sandrão, mas confunde o nome da atriz com "Regina Ruiz", nomes do meio de Sandrão na vida real.

Letícia Rodrigues já havia reclamado sobre as críticas que recebeu por conta de sua atuação anteriormente. "Ninguém está satisfeito. Ou eu sou muito magra para a personagem, ou minha voz não combina, ou sou caricata", escreveu.

Posteriormente, deletou a postagem.

