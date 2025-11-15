Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sandrão afirma que Suzane teria se apaixonado por ela em Tremembé

As duas se casaram durante o confinamento na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, em outubro de 2014

O Liberal
fonte

Suzane von Richthofen e Sandrão assumiram a relação em rede nacional (Reprodução / SBT)

Sandra Regina Ruiz, mais conhecida como Sandrão, que ficou conhecida por seu envolvimento com Suzane von Richthofen. Ganhou ainda mais holofotes com a estreia da série Tremembé, da Amazon Prime Video. 

A ex-detenta afirma acreditar que a estudante de direito também tenha se apaixonado por ela quando estavam juntas. 

“Foi um relacionamento intenso que começou em 2009. Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia. Então, acredito que, em algum momento, Suzane também deve ter se apaixonado por mim”, revelou Sandrão ao Roberto Cabrini. A entrevista vai ao ar no programa Domingo Espetacular, deste no domingo (16).

VEJA MAIS

image De Belém para o streaming: conheça Ullisses Campbell, paraense por trás da série Tremembé
Jornalista iniciou a carreira no jornal O Liberal e hoje é referência no gênero true crime no Brasil

image ‘Tremembé’, Prime Video lança série sobre os criminosos mais famosos do Brasil
Baseada em livros de Ulisses Campbell, a produção revisita casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Roger Abdelmassih, mostrando o cotidiano e os conflitos dos detentos mais conhecidos do Brasil.

image 'Tremembé': Atores revelam como 'humanizaram' os criminosos na série
Em entrevista exclusiva a O Liberal, os atores Vera Egito, Kelner, Anselmo e o jornalista Ulisses Campbell comentaram sobre o processo de produção

Além de Suzane, Sandrão também se envolveu com Elize Matsunaga durante o cumprimento de sua pena. Essas histórias foram contadas nos livros Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora, do paraense Ulisses Campbell (Ed. Matrix).

Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão pela participação no sequestro de Talisson Vinicius, morto aos 14 anos. Agora, está em liberdade condicional.

Suzane e Sandrão se casaram durante o confinamento na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, em outubro de 2014. A  relação acabou em divórcio litigioso e em uma disputa por bens. Elas brigaram por três máquinas de costura industrial da marca Sansei, avaliadas em 12 000 reais, dadas por Gugu Liberato.

As duas se conheceram no pátio da penitenciária, em 2010. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

CULTURA

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

03.10.25 23h18

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda