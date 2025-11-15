Sandrão afirma que Suzane teria se apaixonado por ela em Tremembé

Sandra Regina Ruiz, mais conhecida como Sandrão, que ficou conhecida por seu envolvimento com Suzane von Richthofen. Ganhou ainda mais holofotes com a estreia da série Tremembé, da Amazon Prime Video.

A ex-detenta afirma acreditar que a estudante de direito também tenha se apaixonado por ela quando estavam juntas.

“Foi um relacionamento intenso que começou em 2009. Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia. Então, acredito que, em algum momento, Suzane também deve ter se apaixonado por mim”, revelou Sandrão ao Roberto Cabrini. A entrevista vai ao ar no programa Domingo Espetacular, deste no domingo (16).

Além de Suzane, Sandrão também se envolveu com Elize Matsunaga durante o cumprimento de sua pena. Essas histórias foram contadas nos livros Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora, do paraense Ulisses Campbell (Ed. Matrix).

Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão pela participação no sequestro de Talisson Vinicius, morto aos 14 anos. Agora, está em liberdade condicional.

Suzane e Sandrão se casaram durante o confinamento na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, em outubro de 2014. A relação acabou em divórcio litigioso e em uma disputa por bens. Elas brigaram por três máquinas de costura industrial da marca Sansei, avaliadas em 12 000 reais, dadas por Gugu Liberato.

As duas se conheceram no pátio da penitenciária, em 2010.