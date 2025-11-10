Capa Jornal Amazônia
Após Tremembé, Suzane von Richthofen comemora alta nas vendas: 'Carinho tem sido grande'

Ex-detenta celebrou nas redes sociais a alta demanda por sandálias personalizadas de sua loja após produção do Prime Video

Hannah Franco
fonte

Após série Tremembé, Suzane von Richthofen vê vendas dispararem. (Reprodução/Instagram)

O nome de Suzane von Richthofen voltou a repercutir nas redes sociais após o sucesso da série Tremembé, do Prime Video, que estreou recentemente e retrata o período em que ela esteve presa na penitenciária de mesmo nome. A produção impulsionou as vendas da Su Entre Linhas, loja virtual de sandálias personalizadas administrada por Suzane.

Nas redes sociais, a ex-detenta comemorou o aumento da demanda e agradeceu o apoio dos clientes. “Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo — mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”, escreveu no perfil da marca.

A Su Entre Linhas, fundada em Angatuba (SP), comercializa chinelos customizados à mão com pedrarias e brilhos, vendidos por cerca de R$ 150. O perfil oficial da loja já soma mais de 130 mil seguidores no Instagram.

A marca voltou a ganhar visibilidade poucos dias após a estreia de Tremembé, série que dramatiza a vida de Suzane e de outros detentos de casos de grande repercussão nacional, como o casal Nardoni e Elize Matsunaga.

Ao final da mensagem publicada em seu perfil comercial, Suzane escreveu: “Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem aqui comigo. Com carinho, Su Entrelinhas.”

