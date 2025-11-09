Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Entenda como Tremembé se tornou o `presídio dos famosos`

O complexo é formado por cinco unidades prisionais: três masculinas e duas femininas

Estadão Conteúdo
fonte

Série do Prime Video retrata bastidores do presídio dos famosos e crimes que chocaram o país (Divulgação)

Disponível no Prime Video desde 31 de outubro, a série Tremembé conta a história de diversos presos notórios, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni. A produção apresenta vivências e relatos de presos na penitenciária conhecida como "presídio dos famosos".

O complexo é formado por cinco unidades prisionais: três masculinas e duas femininas. Dentre elas, a mais famosa é a Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, também conhecida como P2 de Tremembé. Ela foi construída em 1948, mas só começou a receber os chamados "presos especiais" em 2002.

Criminosos midiáticos correriam risco de vida em outros presídios

E qual é o motivo de essa ser a prisão escolhida para acolher os responsáveis por crimes de tanta notoriedade e repercussão midiática?

A decisão de levar condenados famosos para o Tremembé foi tomada pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP) após a desativação do complexo do Carandiru, em setembro de 2002.

Isso porque, sem a ala especial do Carandiru ativa, os presos que cometeram crimes de grande repercussão poderiam correr risco de vida em celas comuns, como seria o caso de Suzane von Richthofen.

O que diz o autor de Tremembé sobre o presídio?

Ullisses Campbell, autor dos livros que inspiraram a série, reforçou a tese, em entrevista ao Estadão, de que Tremembé foi escolhida para garantir a segurança dos detentos.

"O maior perfil de Tremembé é ser um lugar que concentra pessoas que cometeram crimes brutais contra a vida de pessoas da própria família", conta Campbell. "Essas pessoas cometeram atos tão brutais que elas não sobreviveriam em uma penitenciária comum."

Ele lembra que o complexo também abriga histórias menos conhecidas. Ainda assim, seus cinco livros já lançados focam nos casos de maior notoriedade.

"Os quatro livros anteriores são biografias de um único personagem. Então, é uma imersão maior naquela figura, naquele criminoso ou criminosa", recorda, citando Suzane: Assassina e Manipuladora, Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, Flordelis: A Pastora do Diabo e Francisco de Assis: O Maníaco do Parque.

Com direção-geral de Vera Egito, a série Tremembé é inspirada nos dois primeiros livros de Ullisses Campbell, sobre Suzane e Elize Matsunaga. O jornalista assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tremembé

série e seriado

streaming
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATLAS IMAGINÁRIO

Belém do futuro é tema de instalação interativa que marca reabertura do Fórum Landi hoje (9)

Com entrada gratuita, mostra estará aberta até 5 de dezembro, de segunda a domingo, na Praça do Carmo

09.11.25 7h00

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

COP 30

Programação cultural, cinema e exposições estão disponíveis na Casa BNDES, no Mercedários UFPA

Programação gratuita, o espaço reunirá uma programação intensa Experiências sensoriais que conectam arte, ciência e sustentabilidade

08.11.25 16h14

FOCO

Zaynara pode ser protagonista de nova série da Globo gravada em Belém

Projeto terá o tecnobrega e as tradicionais aparelhagens como destaque

08.11.25 15h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

ATLAS IMAGINÁRIO

Belém do futuro é tema de instalação interativa que marca reabertura do Fórum Landi hoje (9)

Com entrada gratuita, mostra estará aberta até 5 de dezembro, de segunda a domingo, na Praça do Carmo

09.11.25 7h00

QUE TAL?

Modelo faz o ‘marido de corno’ no OnlyFans e fatura R$ 45 mil por mês

Gisa Custolli começou a compartilhar os vídeos com outros homens após descobrir fetiche de esposo

28.08.23 18h37

CULTURA

Do poema ao palco: 'I-Juca Pirama' ganha vida como ópera brasileira inédita no Theatro da Paz

Espetáculo, inspirado no poema de Gonçalves Dias e criado por Gilberto Gil, Paulo Coelho e o maestro Aldo Brizzi, estreia nesta segunda (10), como parte do XXIV Festival de Ópera do Theatro da Paz, com récitas ainda nos dias 11 e 12, durante a COP 30

09.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda