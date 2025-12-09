Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Preço da CNH vai ser barateada em até 80% nos Estados, diz Renan Filho

Estadão Conteúdo

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o Programa CNH do Brasil permitirá uma redução de até 80% no custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo ele, a perspectiva de barateamento já impacta o setor.

"A demanda por formação de condutores no Brasil parou, parou decisivamente. Está todo mundo esperando pelo barateamento da CNH", disse durante o lançamento das medidas.

O ministro destacou que o governo publicará uma resolução do Contran e editará a medida provisória que criará estímulos e novas regras voltadas à formação e renovação da habilitação.

Entre as medidas, Renan Filho anunciou que os exames médicos e psicológicos terão custo máximo de R$ 180, redução de cerca de 40% em relação aos valores praticados atualmente. "Vamos baixar em 40% o custo dos exames médicos e psicológicos da CNH."

Pela medida provisória a ser assinada, motoristas que mantêm histórico positivo não precisarão retornar aos Detrans para renovar a habilitação. A proposta prevê renovação automática para o chamado "bom condutor".

O ministro disse que os órgãos estaduais estão alinhados à iniciativa e preparados para implementar as mudanças. "Não há oposição dos Estados a essa política. Eu sei o que significa isso, fui governador. Todos os presidentes de Detrans estão aqui e vão implementar essas mudanças", afirmou.

Segundo o ministro, a adesão dos governos estaduais reforça o potencial de impacto da política. Renan Filho afirmou que o programa terá efeito direto na empregabilidade e no acesso ao mercado de trabalho, especialmente para jovens e trabalhadores de baixa renda.

No mesmo discurso, lembrou que a Ponte do Estreito (entre Maranhão e Tocantins), que desabou há um ano, estará pronta até o dia 20 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CNH/REGULAMENTAÇÃO/CONTRAN

Renan Filho
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda