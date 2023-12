Homem que teve pênis cortado perdoa a esposa e pensa em usar prótese

Um homem de 39 anos teve seu pênis cortado por sua esposa com uma navalha na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O crime, que ocorreu na semana passada, resultou na prisão preventiva da mulher, de 34 anos, que se entregou às autoridades. A vítima disse em entrevista à TV Thathi de Campinas que perdoou a esposa e que está avaliando a possibilidade de uma prótese peniana.

A mulher confessou ter cometido o crime após descobrir uma traição do marido com uma sobrinha de 15 anos, no dia do seu próprio aniversário. Segundo relatos no boletim de ocorrência, ela simulou uma relação sexual, amarrou as mãos do marido com uma calcinha e, quando ele estava com o órgão ereto, realizou o corte. Depois, ela jogou o pênis na privada.

VEJA MAIS

O homem revelou que a esposa é extremamente ciumenta e o atraiu para casa com a promessa de uma noite de amor. "Foi tudo muito rápido. A luz estava apagada. Ela acariciou [meu pênis] e, em seguida, cortou. Senti minha virilha esquentar", contou. Após afastar a esposa, ele acendeu a luz, revelando a gravidade da situação. "Tinha muito sangue e eu perguntava: ‘Por que você fez isso?'".

Com muito sangue e em estado de choque, o homem tentou buscar ajuda utilizando o carro, mas a chave havia sido escondida pela esposa. Ele se enrolou em um lençol e, com muito sangue, ele foi caminhando a uma unidade de pronto atendimento do bairro para receber socorro.

Na entrevista, o homem expressou o desejo de retomar sua vida normal e revelou planos de utilizar uma prótese. Ele descreveu o incidente como uma "tragédia" e afirmou que, apesar de a esposa ter "marcado negativamente sua vida para sempre", ele a perdoa. "Ela está pagando por isso", declarou o homem, ressaltando que, da parte dele, "ela está perdoada".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)