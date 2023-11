Homem quase perde o pênis ao enfiá-lo em buraco de maçaneta de uma porta durante brincadeira erótica

Uma brincadeira erótica entre um casal quase terminou em um acidente grave. Segundo informações das autoridades que atenderam o caso, o homem foi levado às pressas para o hospital com o risco de perder o pênis.

Na ocasião, o homem tinha enfiado o pênis pelo buraco da maçaneta de uma porta para iniciar a relação sexual com a parceira, mas ele começou a sentir fortes dores e precisou ser socorrido por bombeiros.

O caso do casal americano Erick e Katie, dos Estados Unidos, foi contado no reality 'TLC Sex Sent Me to the ER', onde ambos compartilharam incidente. Erik quis preparar uma surpresa com acessórios e maratona no quarto, e a ideia do "glory hole" (cabines com buracos de interação sexual) veio quando ele estava fazendo trabalhos manuais pela casa.

“Tive que fazer um buraco bem pequeno porque é claro que Katie precisa de uma maçaneta vintage. Enquanto eu olhava para o novo buraco da maçaneta, tive uma ideia incrível,” contou Erik aos risos.

Resgate

Após enfiá-lo pelo buraco, Erik começou a reclamar de dores e Katie percebeu que o membro estava roxo e inchado. Na emergência, os paramédicos foram forçados a contornar o buraco e levar parte da porta presa no pênis para uma remoção segura.

Se o socorro demorasse mais um pouco, Erik poderia ter perdido toda a circulação no pênis. Ele finalizou dizendo que: “É realmente difícil acompanhar o incrível desejo sexual de Katie”.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)