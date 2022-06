Motorista quase perde o pênis após sofrer acidente de carro enquanto fazia sexo no carro

Um motorista por pouco não perdeu o pênis em um acidente enquanto dirigia um carro e recebia sexo oral ao mesmo tempo. O caso aconteceu na quinta-feira (2), em Fort Lauderdale, na Flórida (Estados Unidos). As informações são do site Hugo Gloss.

De acordo com a polícia local, a colisão aconteceu após o homem se distrair com a prática sexual e perder o controle da direção. Segundo o jornal britânico Daily Star, ele colidiu de frente com uma van da FedEx, empresa de entregas. Os dois automóveis tiveram grandes danos.

Os agentes da polícia afirmaram que o homem quase perde o pênis causa dos cortes provocados pelos dentes da mulher que estava com ele. Os dois foram encontrados pelas autoridades seminus.

Na van da FedEx havia dois passageiros, que tiveram ferimentos leves. Nenhum dos envolvidos no acidente corre risco de morte.

Não foram divulgados detalhes que informem qual motorista foi responsabilizado pela colisão, nem as velocidades dos veículos no momento do acidente.