Casal esquece câmera ligada e transmite vídeo de sexo ao vivo para igreja

Um casal teve a intimidade exposta diante dos fiéis de uma paróquia em Minneapolis, nos Estados Unidos. Após participarem de um bat mitzvah on-line, transmitido via Zoom, os dois esqueceram a câmera ligada e acabaram compartilhando, sem querer, um vídeo em que apareciam fazendo sexo. As informações são do portal Metrópoles.

A transmissão, com 45 minutos de duração, foi gerada acidentalmente para o sistema interno do Temple Beth El, onde estavam reunidos dezenas de fieis. Os dois haviam desligado apenas o microfone, porém, haviam deixado a câmera posicionada bem em frente à cama onde trocavam carícias.

As cenas deixaram os espectadores escandalizados. Alguns dos presentes ao culto na igreja ainda tentaram avisá-los do que estava acontecendo, mas sem sucesso. O caso, revelado pelo jornal The Sun, aconteceu no dia 14 deste mês. Matt Walzer, diretor administrativo do Temple Beth El, disse ao jornal New York Post: “Estou ciente do incidente e não comentarei os detalhes”.