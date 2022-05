Tierry beija na boca de bailarina na 'Dança dos Famosos'

o cantor Tierry trocou beijo com a bailarina Carla Bruno durante a apresentação na "Dança dos Famosos" do "Domingão com Huck".

Apesar de ter sido criticado pelos jurados por não ter conseguido acertar alguns passos da coreografia, o cantor foi elogiado pela performance surpresa na hora da pegação. "Esse beijo foi técnico ou não foi técnico?", perguntou Luciano Huck a Mateus Solano, um dos jurados

A bailarina Carla interrompeu dizendo que foi a música e continuou: "Não sou eu que escolho a música". "Mas quem escolheu o beijo foi você, e eu aceitei", continuou Tierry. "O beijo para mim foi nota 10!", brincou Luciano Huck.