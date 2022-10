Ivete Sangalo recebe alta após internação em hospital

Ivete Sangalo está recuperada após passar um período internada em um hospital, na cidade de Salvador, na Bahia. A cantora procurou atendimento médico devido a uma infecção intestinal e recebeu alta no último sábado, 1º.

VEJA MAIS

Na sexta-feira, 30, a baiana surpreendeu a todos quando começou uma live no Instagram, diretamente do hospital. No vídeo, ela tranquilizou a todos, falou sobre a saúde e fez um apelo sobre as eleições.

“Eu estou ótima, amanhã [sábado, 1º] já estou liberada, graças a Deus, e tudo correndo maravilhosamente. E domingo é ‘nóis’, hein, galera?!”, disse. “Estou bem, não se preocupem”, acrescentou a artista. Ela também cantou um trecho de uma de suas músicas que fala sobre mudança: “Está vindo um tempo novo”, disse.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)