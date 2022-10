Ivete Sangalo passa mal, desmaia e é internada em Salvador

A cantora Ivete Sangalo passou mal e precisou ser hospitalizada, em Salvador (BA). A baiana pegou os fãs de surpresa com a informação da saúde durante uma live, dentro de um quarto hospítalar. Reforçou, ainda, que o estado de saúde é estável, mas chegou a desmaiar antes de buscar ajuda médica.

Ivete Sangalo teve uma crise de infecção intestinal após ingestão de mariscos. “Eu comi uma lambreta, que é um marisco aqui da Bahia, e tive uma infecção intestinal grave. Desmaiei e tudo, foi horrível. Vomitei, tive diarréia e vim para o hospital porque estava me sentindo realmente muito mal. Cheguei a desmaiar três vezes. Daniel, meu marido, me trouxe, lindo, conseguiu segurar essa onda”, disse ela.

Veveta, aos mais íntimos, garantiu que terá alta neste sábado (1º) e vai excercer à cidadania por meio do voto, no domingo (02). “Eu estou ótima, amanhã já estou liberada, graças a Deus, e tudo correndo maravilhosamente. E domingo é 'nóis', hein, galera”, disse ela, que já avisou que vai votar no domingo.

VEJA MAIS