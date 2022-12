PRF apreendeu o equivalente a 1.797 campos de futebol em madeira ilegal no Pará

Trezentas e quatorze pessoas foram presas por crimes ambientais no Pará este ano. Além disso, foram apreendidos 7.399,77 m³ de madeira ilegal nas rodovias e nas estradas federais do Estado. O número é equivalente a ​​1.797 campos de futebol. O resultado é 92% superior aos 3.850,12 m³ apreendidos em 2021. Os números são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foram divulgados nesta segunda-feira (19).

A instituição destacou que “todo o material florestal apreendido é encaminhado aos órgãos ambientais e da justiça para posterior destinação, em sua maioria, para a reforma de escolas, creches, igrejas e hospitais”.

Para a PRF, os números mostram que o trabalho da polícia tem sido ampliado no combate aos crimes ambientais, com resultados eficientes. “Este ano, mais de mil toneladas de minério ilegal foram apreendidos no Pará. Um aumento de 11% em relação ao ano de 2021”, informou a PRF.

A intensificação nas fiscalizações também gerou resultados no resgate de animais silvestres/exóticos no Pará. Em 2022, 102 animais silvestres foram resgatados em fiscalizações nas rodovias federais do Estado. Esse volume já é superior em 385% ao total apreendido em todo ano de 2021, quando foram resgatados 21 animais.

Os resultados foram obtidos por meio de diversos esforços, da evolução do conhecimento técnico por parte do efetivo e da intensificação das fiscalizações com maior qualidade técnica.