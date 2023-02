Integrantes de quadrilha envolvida no tráfico são presos em São Domingos do Capim

Duas mulheres e mais um homem foram presos na manhã desta sexta-feira (3) durante a operação “Telefone Sem Fio”, da Polícia Civil do Pará (PCPA), em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. Além das capturadas dos suspeitos, as autoridades apreenderam maconha, pedra de pasta base, oxi e mais R$ 2 mil em espécie. Segundo a PM, uma das suspeitas detidas foi identificada apenas como Janete, que possivelmente fazia parte de uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas.

VEJA MAIS

O intuito da ação policial, deflagrada por volta de 6h, era combater a criminalidade na região. A Polícia Militar (PM), junto com cães farejadores, participou do trabalho, coordenado pelo delegado Bruno Carneiro.

Durante o cumprimento de mandado de prisão contra uma mulher, chamada de Janete, a polícia achou entorpecentes, uma balança de precisão e dinheiro. Outros dois homens foram detidos, mas a PCPA não informou o motivo.

O trio capturado, junto com as drogas e itens apreendidos foram levados à Delegacia de São Domingos do Capim, para realizar os devidos procedimentos.