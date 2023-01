Marabá tem quatro casos de violência doméstica em um único final de semana

O último final de semana foi movimentado para as autoridades policiais de Marabá, no sudeste do Pará, com os registros de quatro casos de violência doméstica em diversos pontos da cidade. Quatro homens foram presos. Um deles afirmou que atearia fogo na residência onde mora, com a companheira e os filhos dentro.

Na noite de sexta-feira (27), policiais militares se deslocaram até a Vila Sororó, na zona rural do município, para apurar uma denúncia. No local, encontraram Leidiane Oliveira Gomes trancada dentro do próprio quarto. Segundo informações de testemunhas, ela teria se trancado no compartimento para se proteger do companheiro, identificado como Alberto Silva e Silva, que tentava agredi-la com um facão. O suspeito foi encontrado momentos depois, já sem o facão e com um corte profundo na cabeça, feito por populares que tentaram impedir as agressões contra Leidiane.

Na mesma noite, já no núcleo Nova Marabá, Fernando Feitoza de Sousa também foi preso por agredir fisicamente a companheira Milena Sousa Silva. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima não apresentava lesões aparentes.

Já no último sábado (28), policiais militares acionados via Núcleo Integrado de Operações (190) foram até o bairro Nossa Senhora Aparecida, também na Nova Marabá, apurar mais uma denúncia de violência doméstica. No local, encontraram Gracielen Cristina Costa Santos e Jefferson de Sousa Franco. Em frente à residência dele, Gracielen afirmou que teria sido agredida pelo homem, que confirmou a informação aos policiais. No boletim de ocorrência consta ainda que, ao ser conduzido para a delegacia, Jefferson disse que atearia fogo na residência onde mora, com Gracielen e os filhos do casal dentro.

No domingo (29), um homem foi preso dentro da residência da companheira, o que configura invasão de domicílio. Por ocorrências anteriores, Lucas Jeferson Barbosa Lopes de Sousa já tinha entrada proibida no condomínio Mirante do Vale, onde mora Gislaine Nunes Flores da Mota. Mesmo assim, conseguiu forçar a entrada no local, inclusive danificando a estrutura da portaria do condomínio.

Todos os casos foram registrados e serão apurados pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).