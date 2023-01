Polícia Civil prende homem que perseguiu e agrediu modelo em rua de Castanhal

A equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), do município de Castanhal, prendeu um homem investigado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Ele está com a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi preso no sábado (21).

O crime ocorreu em agosto de 2022 e ganhou repercussão após câmeras de vigilância flagrarem o investigado perseguindo e agredindo a vítima, uma modelo, em via pública. O suspeito, identificado como Elismauro Alves Martins Junior, estava foragido havia cinco meses e foi encontrado na casa de sua tia, no bairro Santa Helena, na cidade de Castanhal.

VEJA TAMBÉM:

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos de praxe, e se encontra à disposição da Justiça.