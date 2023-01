Corpo de mulher é encontrado com sinais de asfixia em Marabá

Duas guarnições da Polícia Militar encontraram na manhã desta segunda-feira (30), em Marabá, sudeste do Pará, o corpo de uma mulher, identificada como Fernanda Rodrigues dos Santos. Os policiais foram acionados após o recebimento de uma denúncia via Núcleo Integrado de Operações (190) que informava a ocorrência de um possível caso de feminicídio. O corpo de Fernanda foi encontrado na Rua do Murumuru, no núcleo Morada Nova.

De posse das primeiras informações, os policiais passaram então a buscar pelo homem apontado como companheiro da vítima, identificado como Marcelo Lopes. O suspeito foi encontrado fugindo a pé, já na ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, a cerca de 25 quilômetros do local do crime, sentido Nova Marabá.

Aos policiais, Marcelo teria afirmado que Fernanda era sua ex-namorada e que teria praticado o crime por uma suposta traição da mulher. No relato policial da Polícia Militar consta ainda que Marcelo aparentava estar sob efeito de drogas. Ele foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A causa da morte de Fernanda, que tinha 35 anos, será investigada, mas as informações preliminares apontam para asfixia.