Mulher é esquartejada e tem o corpo queimado pelo próprio marido

​Uma mulher identificada como Adriana Lima, de 42 anos, foi morta com requintes de crueldade pelo próprio marido, Valdir José dos Santos, de 40 anos. O crime ocorreu no sítio Lagoa da Porta, zona rural do município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Adriana teve o corpo esquartejado e queimado. As informações são do Blog Estação Notícias.

A vítima trabalhava para uma empresa terceirizada, como agente de portaria, no Instituto Federal de Pernambuco - Campus Belo Jardim, e não compareceu ao trabalho na última sexta-feira (13).

Uma irmã de Adriana foi quem encontrou o corpo, ainda com algumas partes dos órgãos deterioradas devido ao fogo. O suspeito matou, esquartejou e queimou Adriana. Valdir foi encontrado pela família da vítima e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso em flagrante.

Segundo os familiares, Adriana era uma pessoa alegre e cheia de vida, muito conhecida e querida. Ela deixa dois filhos, frutos de outro relacionamento.

Por nota, a Prefeitura de Belo Jardim lamentou o ocorrido e informou que, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher,​ está prestando​ apoio social, jurídico e psicológico à família da vítima.