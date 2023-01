Mulher tem cabelo cortado pelo marido e dias depois aparece morta enforcada com cinto

Uma mulher teve os cabelos cortados no último dia 13 de novembro pelo esposo após uma discussão motivada por ciúmes. Nesta segunda-feira (02), ela foi assassinada por estrangulamento com um cinto. O companheiro é o principal suspeito e está foragido. As informações são do portal Metrópoles.

Mirian Nunes, 26 anos, era cabeleireira e estava grávida de 9 meses quando foi agredida. Ela esperou o marido, André Muniz, de 52 anos, sair de casa e pegou um transporte por aplicativo para ir até a Delegacia da Mulher registrar ocorrência. Com medo de ser agredida novamente, Mirian foi para uma casa abrigo, mas em dezembro, a cabeleireira deixou o local para dar à luz.

“Nesse momento ela voltou para a casa do André. A residência é em um lote com, pelo menos, sete barracos onde moram parentes do rapaz. Todos sabiam que ela vinha sendo agredida, mas não a ajudaram”, explicou a delegada responsável pelo caso, Thalita Nóbrega.

A Polícia Civil do DF investiga se André usou um cinto para enforcar a companheira. Após supostamente matar Miriam, André disse para a família que ia fugir e pediu que acionassem o Samu.

Quando o socorro chegou ao local, Mirian já estava sem sinais vitais. Além da recém-nascida, a vítima tinha outra filha de apenas 6 anos. As crianças estão com parentes. André segue foragido.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).