Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Icoaraci

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso, em flagrante, na sexta-feira (13) pelo crime de violência doméstica, no distrito de Icoaraci, em Belém. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), da Polícia Civil do Pará.

Segundo a polícia, a vítima havia procurado a unidade policial para relatar que seu companheiro havia lhe agredido. A partir da denúncia, os agentes se deslocaram até o endereço informado e encontraram o suspeito. Ele foi autuado em flagrante.

O homem foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos de praxe e se encontra à disposição da Justiça.

Denuncie

As denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia. Porém, há números específicos para situações específicas:

→ 180 - usado para quando já aconteceu o crime;

→ 190 - no momento em que as agressões estão acontecendo.