Homem é preso em Castanhal após descumprir medida protetiva; vídeo

A Polícia Civil prendeu Samuel Lima Elias, por volta das 15h desta terça-feira, 27, em Castanhal, no nordeste do Pará. Ele foi detido por descumprimento de medida protetiva. De acordo com a polícia, Samuel Lima é acusado de violência doméstica e teria agredido a companheira com um facão e estava foragido há cinco meses.

Uma denúncia anônima sobre o paradeiro de Samuel levou a polícia até a travessa Nazaré, no bairro do Tókio. A equipe plantonista da Delegacia da Mulher (DEAM), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Castanhal.

O homem estava com os dois filhos menores e quando percebeu a presença da viatura e tentou fugir com as crianças na garupa da bicicleta.

As imagens da fuga foram registradas por uma moradora da rua que tentou acompanhar a perseguição da polícia, mas parou quando ouviu os tiros disparados pelos policiais "para cima", na tentativa de coibir a fuga de Elias. Assista:

Os moradores da travessa Nazaré e adjacências ficaram assustados com a movimentação. “Eu estava saindo de casa quando ouvi a sirene da polícia e depois o carro em velocidade. Muita gente estava gritando e eu pensei que era ladrão em fuga”, contou a comerciante Ana Alencar.

De acordo com o delegado Thiago Dias, o homem, ao ser alcançado pela viatura, largou a bicicleta no meio da rua e saiu correndo, tendo que ser perseguido a pé por um quarteirão pela equipe policial. “Samuel foi capturado. No que se refere às notícias que circulam na mídia de que o perseguido seria um pedófilo, estas não procedem. Ele está preso na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) aguardando Laudo Pericial para ser conduzido ao CRCAST [Centro de Recuperação de Castanhal]”, contou.