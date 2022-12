Acusado de agredir ex-companheira é preso por posse irregular de arma em Rurópolis

A operação “Double Tap” deflagrada na quinta-feira (15) pela Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Superintendência Regional do Tapajós (15º RISP), em Rurópolis, região sudoeste do Estado, terminou com a prisão de um homem acusado de agredir a ex-companheira. O indivíduo foi detido não pelo crime de violência doméstica, mas por estar em posse de arma de fogo sem documentação regularizada. As autoridades não divulgaram detalhes sobre a agressão que ele teria cometido.

A ação policial, cumpriu mandados em aberto, expedidos pelo Poder Judiciário, contra pessoas investigadas por agredirem mulheres, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de roubo de veículos.

No decorrer das diligências, durante o cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar do acusado, os policiais civis localizaram uma arma de fogo de fabricação artesanal, sem documentação legal. Por conta disso, ele foi autuado em flagrante.

Outro homem, suspeito de roubar uma motocicleta, foi preso no trabalho da PCPA. Ele seria um dos autores de roubo de uma motocicleta na quarta-feira (14), em Rurópolis. O veículo que ele supostamente teria roubado foi recuperado pela polícia.

Os dois homens capturados foram encaminhados à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos legais, estando agora à disposição da Justiça. A polícia continua na tentativa de localizar outras pessoas envolvidas em crimes na região.