Dois suspeitos de violência doméstica são presos em Icoaraci

Dois homens foram presos por crimes envolvendo violência doméstica nesta segunda-feira (16), no distrito de Icoaraci, em Belém. Em ambos os casos, as vítimas procuraram a unidade policial para denunciar os suspeitos.

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) realizaram diligências para localizar os suspeitos, que foram presos em flagrante.

Um dos indivíduos havia cometido crimes de vias de fato e ameaça contra a companheira, enquanto o outro cometeu o crime de lesão corporal contra a mulher.

Após os flagrantes, os homens foram encaminhados à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos de praxe e se encontram à disposição da Justiça.

Vias de fato x Lesão corporal leve

Conforme publicação do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), vias de fato são contravenção penal, com pena mais branda, que vai de 15 dias a três meses de prisão. São atos agressivos que não implicam em lesão corporal como, por exemplo, um empurrão.

Lesão corporal é crime, com pena de detenção de três meses a um ano. É considerado crime de baixo potencial ofensivo. Exemplo: agressões que resultem em lesão física.