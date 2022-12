Funcionário de farmácia é baleado cinco vezes e socorrido em Icoaraci; vítima tem saúde estável

Um funcionário de uma farmácia, identificado como Akson Alexandre Lobato Ferreira, 21 anos, foi baleado cinco vezes nesta terça-feira (20) na frente do local de trabalho, localizada na passagem Brasília de esquina com a Rua Mendes, bairro Águas Negras, em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com a polícia, após ter sido atingida pelo disparos de arma de fogo, a vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, onde recebe atendimento médico. O suspeito de atirar contra o trabalhador foi identificado apenas pelo apelido de “Graveto”. Ele segue foragido.

Militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (10ºBPM), responsável pelo policiamento na região, disseram que apenas uma pessoa teria participado do crime e estava numa motocicleta. O envolvimento de "Graveto" chegou ao conhecimento dos policiais, após testemunhas relatarem o avistamento de um homem, que possui as mesmas características do atual suspeito. A PM realiza rondas para localizar o suspeito e entender o motivo do atentado.

Apesar da quantidade de tiros que o trabalhador foi atingido, a polícia informou que ele tem estado de saúde estável. A situação só não foi pior, por conta dos ferimentos ocasionados pelos disparos terem sido apenas em membros inferiores do corpo. Akson foi transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Imagens mostram a vítima consciente e movimentação policial no local do crime

Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram moradores ao redor de Akson que permanece no chão. Pela imagem é possível que o homem vestia uma camisa azul escura e um boné preto no momento do crime. Outra foto, de um ângulo mais próximo depois do crime ter ocorrido, revela que a vítima estava consciente após ser atingida pelos tiros. O rapaz aparece mexendo no celular com uma das mãos, enquanto está jogado no chão. As imagens mostram a presença de diversos policiais militares na cena do crime, junto com outros curiosos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PM e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.