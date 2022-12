Morre segunda vítima de acidente com viatura da Polícia Civil no BRT Augusto Montenegro

Morreu na noite desta segunda-feira (26) a escrivã da Polícia Civil do Pará, Rejane Maria Oliveira da Silva, vítima de um acidente envolvendo uma viatura da corporação registrado na avenida Augusto Montenegro, próximo à estação do BRT do bairro Coqueiro, em Belém. Rejane foi levada ao Hospital Porto Dias, mas, não resistiu aos traumas da colisão e morreu. Ela estava na Polícia Civil desde 2019 e atuava na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no Distrito de Icoaraci.

No momento do acidente, três policiais e um custodiado estavam dentro da viatura. O motorista do veículo, identificado como Homero Goes e Silva de Souza, que era investigador da PC, morreu na hora. Além de Rejane, o policial Clayton Pereira Vila Nova também foi socorrido ao Hospital Porto Dias. O estado de saúde dele é desconhecido. Já o preso, identificado como Bruno Moraes Gomes, que estava algemado, foi encaminhado ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua.