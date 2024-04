Acusado de feminicídio em 2019 é levado a julgamento nesta terça-feira (23/04), em Belém

O julgamento de Odilon Ribeiro dos Santos, acusado de matar asfixiada a própria companheira, é realizado nesta terça-feira (23/04). Thais Cristina de Moraes Fernandes, de 27 anos, morta em 2019. O julgamento, que iniciou às 8h30, é realizado no Fórum Criminal, no bairro Cidade Velha, em Belém, e é presidido pela juíza Carolina Maia, da 2ª Vara do Tribunal de Júri de Belém.

Nesta tarde, o júri seguiu com o depoimento de quatro testemunhas, além do interrogatório do réu. A expectativa é que a sentença saia até o final do dia, por volta das 19h. Logo no início da manhã, uma das primeiras testemunhas a ser ouvida foi o perito do Instituto Médico Legal (IML), Mauro Real, que emitiu o laudo atestando a asfixia da vítima, na época da morte. O laudo sustenta a tese da defesa da vítima.

Além dele, familiares e amigos da vítima e do acusado também foram ouvidos. Entre as demais testemunhas está a mãe de Thaís, que foi a segunda pessoa a ser ouvida no julgamento, além do pai da vítima, Eloi Fernandes. Em meio ao julgamento, familiares e amigos de Thais se reuniram para pedir justiça​ e solução para o caso, após quase 4 anos do crime. Durante todo esse tempo, o acusado ficou em liberdade.

Familiares apontam que Thais vivia um relacionamento abusivo. Para Cristiane Shirley, mãe da vítima, ela só espera que a justiça seja feita. “Eu espero que o caso não fique impune, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A minha expectativa é que eu creio que vamos ter êxito [no julgamento]. E que isso venha a fortalecer mais todas as mulheres que sofrem com seus maridos, que elas venham a ser mais amadas”, afirma.

Já a irmã de Thais, Thainar Fernandes, diz que esse é o momento de ver a justiça sendo feita. “O que eu tô vendo até agora é o que a gente tá esperando já há muito tempo, há quatro anos e quatro meses. A gente esperou muito por esse dia. Nada vai trazer minha irmã de volta, mas só de saber que a justiça do homem vai ser feita, já é uma grande glória. É um alívio por um lado. E por outro não, porque a saudade e o vazio sempre ficará. Isso nunca vai passar”, relata.

Para a advogada Larissa Miranda, que está na defesa da família de Thais, a jovem foi vítima de feminicídio. 'O caso específico do assassinato da Thais é um caso emblemático. Justamente pelo fato de que ele [o réu] nunca foi preso, em momento nenhum. Isso gera na gente um sentimento de falta de justiça. Hoje, com todas as falas, dos peritos, as falas da família, fica completamente configurado de que a Thais sofria violência doméstica e, por consequência disso, ela foi uma vítima de feminicídio”, diz a advogada.

"Ele [o acusado] alega que a Thais teve uma super crise de asma. E, que dessa crise de asma, ela simplesmente caiu morta no chão e que ele foi fazer uma massagem cardiorrespiratória, com a finalidade de fazer o ressuscita na Thais. Mas fica evidente com o lago da perícia de que não foi isso que aconteceu, de que ela sofreu uma morte violenta, uma agressão. E, que dessa agressão, ela quebrou um osso muito importante no pescoço e ela veio a falecer, de forma quase que imediata. Quando ela chegou na UPA, ela já não estava mais viva e assim por diante", completa Larissa.

Relembre o caso de feminicídio

O crime ocorreu em dezembro de 2019 na casa onde o casal morava. Na época, o homem socorreu Thais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas a jovem já estava morta. Aos familiares de Thais, o companheiro dela havia informado que ela teria sofrido mal súbito, o que foi desmentido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que constatou morte por asfixia, por meio de perícia realizada no corpo da jovem. Thais deixou duas filhas.