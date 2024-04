Mulher dá mordida no marido durante sexo e é morta a facadas por ele

Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas pelo próprio marido, de 27, na última segunda-feira (15), em Caconde, São Paulo. O motivo, segundo o autor do crime, foi uma mordida dada nele pela esposa durante um ato sexual.

O homem, que se apresentou de forma espontânea na delegacia, relatou que o casal estava fazendo sexo, na noite do domingo (14), quando a mulher mordeu um dos dedos da mão direita dele, o que o deixou irritado e optou por interromper o ato sexual. Após o ocorrido, a mulher foi dormir e ele a atingiu com facadas no tórax e pescoço.

O criminoso fugiu para uma área de mata e esperou amanhecer para procurar a Polícia Militar.

Após o depoimento, os agentes policiais foram até o local e encontraram o corpo da vítima, identificada como Tatiéle de Cássia dos Reis Gonçalves, com as perfurações nos locais indicados no depoimento.

O velório e o sepultamento estão marcados para ocorrer nesta terça (16), em Botelho, Minas Gerais, onde vive a família da vítima. O homem segue preso.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com