Paraense é morta a facadas pelo companheiro em Santa Catarina

Uma paraense identificada como Aline Silva Costa, de 21 anos, foi morta a facadas na noite da última quarta-feira (17), em Blumenau, município de Santa Catarina, no Sul do país. O companheiro dela, José Aloísio dos Santos, de 43 anos, é o principal suspeito pelo crime, segundo informações do portal ND Mais. O feminicídio ocorreu dentro da residência do casal, localizada à rua Otílio Verdi, no bairro Escola Agrícola.

As Polícias Científica e Civil foram acionadas para atender a ocorrência. Após matar a companheira, o suspeito ainda tentou tirar a própria vida, mas, foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Aline e José Aloísio foram encontrados pelos policiais sobre a cama do casal, em meio a uma poça de sangue, que também estava espalhado por todo o cômodo. O homem estava com uma faca alojada na região do abdômen.

Até a manhã desta quinta-feira (18), o suspeito seguia internado e estado de saúde dele era considerado estável. Ainda segundo as informações repassadas pelas autoridades policiais, Aloísio permanecia escoltado no hospital. As primeiras informações apuradas sobre o crime dão conta de que o casal havia se mudado para a casa onde tudo aconteceu há cerca de um ano. Na residência, moravam, ainda, a mãe e o padrasto de Aline. Em princípio, segundo a polícia, não havia histórico de violência doméstica envolvendo o casal. Porém, até o momento não se sabe qual a real motivação do crime.

Separação

Uma vizinha do casal relatou, na tarde da quarta-feira (17), que Aloísio teria ido a sua casa para conversar e comentou que Aline queria se separar dele, e que tinha enviado uma mensagem. Ainda segundo a testemunha, pouco tempo após essa conversa com o suspeito, ouviu-se uma briga na residência do casal. Não se sabe até então se a suposta separação foi o que levou ao crime.

A mesma vizinha relatou que a vítima não estava em casa quando o marido chegou, pois havia ido à igreja. Algum tempo depois, Aline teria ligado para a mãe e pedido para avisar ao companheiro que fosse buscá-la. Aloísio então saiu para apanhar a esposa de carro e os dois retornaram para casa tranquilamente. Foi ao chegar em casa que a discussão ouvida pela vizinhança teria começado.

Aloísio teria se trancado com a esposa no quarto do casal e os dois passaram a discutir. Aline ainda teria chegado a pedir ao companheiro que abrisse a porta para que pudessem conversar e acalmar os ânimos, mas ele se negou. Os dois tinham um filho de 4 anos, que estava em casa no momento do crime. A criança não teria visto o crime acontecer, mas chegou a falar: “Papai matou a mamãe com faca”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil de Santa Catarina. A reportagem também solicitou um posicionamento à PC do Pará para detalhar se também acompanha o caso e aguarda retorno de ambos os órgãos.