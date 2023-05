Gravações da última temporada de 'Stranger Things' são interrompidas por greve

A greve da Writers Guild of America (WGA) - do inglês, sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos - motivou a paralisação das gravações da quinta e última temporada de "Stranger Things", segundo anúncio feito pelos irmãos Matt e Ross Duffers, que escrevem, produzem e dirigem a série da Netflix.

"A escrita não para quando as filmagens começam. Embora estejamos ansiosos para iniciar a produção com nosso incrível elenco e equipe, não é possível durante esta greve. Esperamos que um acordo justo seja alcançado em breve para que todos possamos voltar ao trabalho”, escreveu a dupla em sua conta oficial no Twitter. Confira a mensagem original:

A greve foi iniciada na última terça-feira (2). A WGA e os principais estúdios de Hollywood representados pela Alliance of Motion Picture Television Producers não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos de um novo contrato na noite de segunda-feira (1º).

Não há previsão para o fim da greve. Os membros da sindicato estão fazendo piquetes do lado de fora dos estúdios nas costas oeste e leste dos Estados Unidos desde a tarde de terça-feira.