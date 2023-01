Noah Schnapp, ator de 'Stranger Things', revela ser gay: 'Mais parecido com Will do que eu pensava'

O ator Noah Schnapp, intérprete de Will em “Stranger Things”, falou publicamente sobre sua sexualidade em suas redes sociais. Na noite da última quinta-feira (5), com um vídeo no TikTok, Schnapp disse que é gay e que a notícia não foi uma surpresa para seus familiares e amigos.

Na filmagem, o ator brincou com a reação da família ao decidir contar, aos 18 anos, sua sexualidade.

“Quando finalmente contei a meus amigos e família que eu era gay depois de ficar no armário com medo por 18 anos e tudo o que eles disseram foi ‘nós sabemos'”, escreveu Noah Schnapp.

Na publicação, Schnapp ainda brincou com a semelhança entre ele e o personagem de “Stranger Things”. “Mais parecido com Will do que imaginava”, escreveu ele.

Segundo informações divulgadas pelo ator à imprensa, na trama, o protagonista Will é gay e apaixonado por Mike, seu melhor amigo, interpretado por Finn Wolfhard. Até o momento, a série ainda não abordou a sexualidade do garoto, tema que será detalhado na 5ª temporada, com lançamento previsto para 2024, na Netflix.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)