‘Stranger Things na vida real’: paraense viraliza com curiosidades sobre a série

A influencer paraense Celly Nascimento vem viralizado no Instagram com curiosidades sobre “Stranger Things”. Produtora de conteúdo sobre literatura de ficção científica, a jovem relaciona cenas da série com casos de crimes que ocorreram na vida real e teorias da conspiração, como MK Ultra, Experimento Filadélfia e Projeto Montauk.

A série da Netflix estreou sua quarta temporada com sucesso avassalador no mundo todo. No Brasil, a repercussão não é diferente: o país é o segundo que mais procura informações no Google sobre a produção inglesa de ficção científica. Não à toa, nas redes sociais, o fascínio por “Stranger Things” e a busca por curiosidades sobre a trama também é grande.

“Como quem acompanha os stories sabe, assisti a quarta temporada de ‘Stranger Things’ recentemente e fiquei apaixonada. Enquanto assistia, relacionei muitas coisas que ocorrem na série com alguns casos (teóricos e criminais) que já pesquisei”, diz a influenciadora digital em um dos posts sobre a série.

No Instagram, é possível acompanhar alguns dos conteúdos já feitos por Celly Nascimento.