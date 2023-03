Atriz de 'Stranger Things' revela ter sido vítima de assédio sexual e fala em pausa na atuação

A atriz Grace Van Dien, de 26 anos, conhecida por interpretar Chrissy em “Stranger Things”, revelou durante uma transmissão ao vivo que foi assediada sexualmente por um produtor e que, por conta disso, se afastará por tempo indeterminado da carreira de atriz.

A artista atualmente faz lives na plataforma de streaming Twitch, onde conversa com seus espectadores e joga. A atriz revela que recusou quatro trabalhos em duas semanas e que viu pessoas chateadas com ela por conta da decisão. “O fato é que, nos últimos projetos em que trabalhei, eu não tive as melhores experiências com algumas pessoas”, conta.

Sem citar nomes, Grace explicou que em um dos seus últimos trabalhos, um produtor lhe convidou para fazer sexo a três com ele e outra mulher. “Ele contratou uma garota com quem estava saíndo e a fez pedir para fazer sexo a três com eles. Esse é o meu chefe. Eu não fiz, chorei e fiquei muito chateada”, desabafou.

Por conta disso, a atriz revelou que dará uma pausa na atuação e irá se dedicar mais às suas transmissões ao vivo, onde se sente mais segura. Ela afirma que o streaming permite que ela escolha com quem vai sair e conversar, além de ser melhor para sua saúde mental. “Eu posso ficar dentro da minha casa e jogar videogame e não tenho meu chefe me pedindo para fazer sexo com ele”, completou.

Como funciona a carreira de streamer?

A carreira de streamer tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos, principalmente com a ascensão da plataforma Twitch. Um streamer é uma pessoa que transmite conteúdo ao vivo pela internet, podendo ser jogos, conversas, eventos ou qualquer outro tipo de conteúdo que possa interessar ao público.

A plataforma Twitch é a principal plataforma de streaming de jogos e conteúdo ao vivo do mundo. Foi lançada em 2011 e, desde então, tem crescido exponencialmente em número de usuários e conteúdos disponíveis.

