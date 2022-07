Homem morre após chamar mulheres para fazer sexo a três

Um homem morreu após se envolver em uma briga generalizada gerada depois de ele convidar duas mulheres para fazer sexo a três. A confusão começou em frente a uma casa noturna de Avaré (SP), na noite do último domingo (4). Com informações do G1 Itapetininga.

Rodolfo Miranda, de 30 anos, ficou internado durante três dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade. Segundo divulgado pelo G1, ele morreu devido a um traumatismo craniano.

De acordo com o registro policial, Rodolfo foi agredido por um grupo de pessoas em frente a uma casa noturna. O boletim de ocorrência informa que duas mulheres estavam na festa quando foram abordadas pelo homem, com a proposta de terem relação sexual a três com ele.

Em seguida, os três começaram a discutir do lado de fora da casa de shows. Outras pessoas também se envolveram na briga e agrediram a vítima. O padrasto de Rodolfo tentou ajudar, mas foi atingido com chutes e socos. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Avaré, onde passou por cirurgias.

As mulheres envolvidas na confusão disseram à polícia que estão recebendo ameaças pelas redes sociais. O corpo de Rodolfo será sepultado na tarde desta sexta-feira (8), no Cemitério Municipal de Avaré.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)