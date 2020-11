Atriz diz que sexo a três terminou após casal se apaixonar por ela

Emily Atack, atriz que fez sucesso na TV britânica após estrelar a série "The Inbetweeners", revelou um momento íntimo de sua vida no novo episódio de seu programa, "The Emily Atack Show". Aos 30 anos, ela disse ter mantido um relacionamento a três com um casal. No entanto, o romance não engatou entre eles, porque ambos se apaixonaram por ela.

"Conheci um cara em um pub. Depois de algumas trocas de mensagens, ele me contou que era casado, mas que não tinha problema porque ele e a esposa têm um relacionamento aberto e ela gostaria de me conhecer."

"Para algumas pessoas isso seria um sinal vermelho, mas eu sou como um touro. Sinais vermelhos me deixam maluca", disse Emily Atack aos risos. As declarações foram noticiadas pelo jornal britânico MetroUK.

"Foi divertido e bacana por um tempo, até que os dois se apaixonaram por mim. E começou a ficar chato, porque eu recebia mensagens dos dois querendo se encontrar comigo e vi que eles não estavam conversando entre si. Me peguei no meio desse triângulo amoroso tumultuado. Aliás, esse é o apelido que dei para a minha vagina", brincou a atriz. No episódio, Emily revelou ainda como resolveu a situação com o casal:

"Eu sentei com os dois e falei, 'pessoal, vocês têm algumas questões que precisam ser resolvidas e transar comigo não vai ser a solução. Vocês precisam conversar um com o outro'. Vocês acham que terminar com uma pessoa é constrangedor, imagina terminar com duas ao mesmo tempo".