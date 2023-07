Emmy 2023: confira a lista com os indicados por categoria

O Emmy Awards, a principal premiação da TV americana anunciou hoje, 12, os seus indicados. Por meio de transmissão ao vivo, a atriz Yvette Nicole Brown, o produtor de TV, presidente e CEO da Television Academy, Frank Scherma revelaram os indicados. A cerimônia de premiação acontece no dua 18 de setembro, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, Confira!

As informações são do site G1. Até o momento a transmissão ocorre em tempo real e as categorias de Melhor série de comédia, Melhor ator em série de comédia, Melhor atriz em série de comédia, Melhor série de drama, Melhor atriz em série de drama, Melhor ator em série de drama, entre outros, foram revelados.

Ainda faltam os nomes nas categorias de: Melhor ator coadjuvante em série de drama, Melhor atriz coadjuvante em série de drama, Melhor ator coadjuvante em série de comédia, Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV, Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV, Melhor programa de variedades, Melhor direção em série de comédia, Melhor direção em série de drama, Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV, Melhor roteiro em série de comédia, Melhor roteiro em série de drama, Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV e Melhor roteiro em especial de variedades.

Confira a lista até o momento:

Melhor série de comédia

'Abbott Elementary'

'Barry'

'The Bear'

'Jury Duty'

'The Marvelous Mrs. Maisel'

'Only murders in the building'

'Ted Lasso'

'Wednesday'

Melhor ator em série de comédia

Bill Hader

Jason Segel

Martin Showrt

Jason Sudeikis

Jeremy Allen White

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate

Rachel Brossnahan

Quinta Brunson

Natasha Lyonne

Jenna Ortega

Melhor série de drama

'Andor'

'Better Call Saul'

'The Crown'

'House of the Dragon'

'The Last of Us'

'Succession'

'The White Lotus'

'Yellowjackets'

Melhor atriz em série de drama

Melhor ator em série de drama

Jeff Bridges

Brian Cox

Kieran Culkin

Bob Odenkirk

Pedro Pascal

Jeremy Strong

Melhor minissérie ou antologia

'Beef'

'Dahmner - Monster: The Jeffrey Dahmer Story'

'Daisy Jones and the Six'

'Fleishman is in trouble'

'Obi-Wan Kenobi'

Melhor ator em minissérie ou filme para a TV

Taron Edgerton

Kumail Nunjiani

Evan Peters

Daniel Radcliffe

Michael Shannon

Steven Yeun

Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV

Lizzy Caplan

Jessica Chastain

Dominique Fishback

Kathryn Hahn

Riley Keough

Ali Wong

Melhor programa de competição

'The amazing Race'

'RuPaul's Drag Race'

'Survivor'

'Top Chef'

'The Voice'

Melhor talk show

'Daily show with Trevorr Noah'

'Jimyy Kimmel Live!'

'Late night with Seth Meyers'

'The Late Show with Stephen Colbert'

'The Problem with Jon Stewart'