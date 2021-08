Reportagem da TV Liberal é indicada ao Emmy Internacional

Reportagem feita pela TV Liberal está entre as produções do Jornalismo da Globo indicadas à edição de 2021 do Emmy Internacional, prêmio de maior relevância da televisão mundial. A matéria, com reportagem de Fabiano Vilela, foi veiculada no Jornal Nacional do dia 22 de abril de 2020 e aborda o colapso no sistema público de saúde de Belém, por conta do aumento de casos de covid-19.

O mês de abril registrou um dos maiores picos da pandemia na capital do Pará. A reportagem mostrou a sobrecarga dos hospitais públicos, com 92% dos leitos ocupados por vítimas de covid-19 e também o afasta-mento de quase 200 profissionais da saúde que foram infectados pela doença.

O Jornal Nacional concorre com a cobertura da pandemia em 2020 na categoria “Notícia”. O JN deu prioridade, desde março de 2020, ao acompanhamento do avanço da covid-19 no Brasil e as implicações da pandemia no sistema público de saúde. As 12 reportagens concorrentes mostram as implicações da doença na vida dos brasileiros, que vivenciaram, no pico da doença no país, uma realidade sem precedentes. O jornal concorre com produções do Reino Unido, do Catar e da Rússia.

A Globo também vai disputar o Emmy Internacional de Jornalismo na categoria “Atualidade”. As matérias mostraram a rotina de uma equipe de saúde dentro de um hospital público de São Paulo. A equipe médica do Hospital Geral de Vila Penteado gravou imagens da própria rotina de trabalho durante cinco dias, entre o fim de maio e início de junho de 2020. As reportagens vão concorrer com produções do Quênia, da Holanda e do Reino Unido.

A Globo já ganhou 18 Emmys. O primeiro deles foi em 1976, na categoria “Personalidade Mundial da Reportagem para o fundador da emissora, Roberto Marinho. Ele foi premiado novamente em 1983, e o filho dele, Roberto Irineu Marinho, recebeu o mesmo prêmio em 2014, quando atuava como presidente do Grupo Globo.

O setor de Entretenimento acumula 13 vitórias desde 1981. A mais recente foi em 2020, com a novela “Órfãos da Terra”. Fernanda Montenegro foi reconhecida melhor atriz em 2013, por “Doce de mãe”. E em 2019, “Malhação - Viva a Di-ferença” venceu o prêmio Emmy Internacional Kids na categoria “Séries”.

Nos últimos 20 anos, o Jornalismo da Globo já recebeu 26 indicações. Em 2011, conquistou a estatue-ta. O JN ganhou o Emmy pela cobertura da retoma-da do conjunto de favelas do Alemão no Rio, pelas forças públicas de segurança.

O Emmy Internacional foi criado em 1973 pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, para reconhecer os melhores programas de TV produzidos e exibidos fora dos Estados Unidos.