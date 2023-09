Greve de Hollywood: roteiristas chegam a acordo para encerrar a greve

Neste domingo (24), o sindicato dos escritores norte-americanos (Writers Guild of America - WGA) e os estúdios de cinema chegaram a um acordo provisório que poderá finalmente encerrar uma greve que se tem se arrastado por meses em Hollywood. A negociação foi anunciada através de uma carta enviada pelo sindicato aos seus membros, que diz: "Chegamos a um acordo provisório, o que significa um acordo de princípio sobre todos os pontos em questão, sujeito a uma redação contratual final".

A carta não dá detalhes do acordo, mas se mostrou otimista com as negociações. "Podemos dizer, com muito orgulho, que este acordo é excepcional, com conquistas e proteções significativas para roteiristas de todos os setores", diz.

Os escritores ressaltaram que o trabalho só será retomado quando o sindicato autorizar, mantendo a greve até que essa autorização seja concedida. No entanto, os protestos de paralisação foram oficialmente suspensos.

Essa greve, que teve início no início de maio, viu milhares de roteiristas de cinema e televisão unindo forças para reivindicar melhores salários e proteção contra o uso crescente da inteligência artificial na indústria. Manifestações e protestos foram realizados na frente dos escritórios de grandes empresas, como Disney e Netflix.

Em julho, a paralisação recebeu o apoio de atores de Hollywood e a repercussão afetou diretamente a indústria do entretenimento. No entanto, enquanto a greve dos roteiristas pode chegar ao fim, a greve dos atores não segue o mesmo caminho. Até o momento, ainda não há informações sobre conversas em andamento entre os estúdios e o sindicato SAG-AFTRA.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)