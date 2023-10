Chris Hemsworth revela mudanças no estilo de vida após predisposição ao Alzheimer

Chris Hemsworth, intérprete do Deus do Trovão, ‘Thor’, foi diagnosticado com duas cópias do gene APOE e4, ligado ao risco aumentado de doença de Alzheimer. O ator tem 40 anos e descobriu a predisposição em novembro do ano passado, durante um teste genético para a série de documentários para ‘Limitless with Chris Hemsworth’, do canal Nat Geo.

“Você está constantemente pensando que viverá para sempre, especialmente quando jovem [...] Então, saber que isso poderia ser o que poderia acabar com você foi tipo ‘uau’, isso meio que me surpreendeu”, disse ele.

O especialista em longevidade, Peter Attia, afirma que o gene pode, sim, aumentar o risco da doença, mas não determina o destino. É possível ter o gene de alto risco sem nunca desenvolver o alzheimer e vice-versa.

“Isso vai motivá-lo a tomar medidas hoje nas quais a maioria das pessoas [na casa dos 40] nunca pensaria até chegar aos 50 anos”, afirmou em publicação da revista ‘Men’s Health’.

Estilo de vida

Após a descoberta da predisposição, o ator fez algumas mudanças na rotina para manter a saúde do cérebro. Entre as medidas, o artista tem feito trabalho respiratório, meditação e banhos de gelo. “Ultimamente tenho realmente sentido a importância de reservar um tempo para mim mesmo, sem qualquer voz ou estímulo externo”, contou à revista. "Tento ficar longe das telas uma hora antes de dormir e ler na maioria das noites definitivamente ajuda", acrescentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)