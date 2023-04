CCXP23: Evento terá Bruce Dickinson, do Iron Maiden como artista convidado

A décima edição da CCXP, maior evento de cultura pop será realizado entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo, em São Paulo (SP). O evento apresentou as novidades em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (06). A CCXP23 terá um nome de peso em seu primeiro dia: Bruce Dickinson, histórico vocalista da banda Iron Maiden, subirá ao Palco Thunder em 30 de novembro.

Em seu painel, Dickinson falará sobre carreira, sua íntima relação com a cultura pop, processo criativo e muito mais. Outra atração anunciada na coletiva de imprensa do evento foi a presença confirmada do ator Tyler Hoechlin, conhecido por interpretar o Homem de Aço na série "Superman & Lois". Hoechlin sobe ao palco principal nos dias 2 e 3 de dezembro. O ator também participa das sessões pagas de "Fotos & Autógrafos", cujos valores ainda serão divulgados.

As vendas para a CCXP23 começaram nesta quinta (6), ao meio-dia, pelo site oficial do evento, com ingressos a partir de R$160.

