Pará se destaca na CCXP22 com performances e livros

Paraenses e amantes da cultura do Pará vêm representando com seus traços, histórias e performances durante o CCXP 22, que ocorre em São Paulo e vai até este domingo (4). O saldo vem sendo positivo para os produtores de conteúdo que representam o estado durante os dias do maior evento de cultura pop, no Brasil.

Neste sábado, a paraense Francy Botelho, de Barcarena, autora e ilustradora do livro “Os Contos de Aiyra: A canção do espírito da pedra”, comemorou o número de vendas do livro durante esse período que está na feira. Ela diz que é a segunda vez que é selecionada para participar do evento, mas é a primeira vez que participa com um estande de venda.

"Está sendo muito bom participar dessa programação, já passou muita gente do Pará na minha mesa. Já vendi bastante e espero continuar vendendo até o último dia do evento", destaca Francy.

"Os Contos de Aiyra: A canção do espírito da pedra" narra o encontro entre Iúna e Endi e suas diversas sagas, até a caçadora se tornar parte do cenário e da história daquelas terras em que viveu. A ideia para a história veio a partir de uma ilustração que Francy compartilhou com seus seguidores.

Um dos destaques durante a programação foi para Gidalti Jr, finalista do Prêmio Jabuti de histórias em quadrinhos com “Brega Story”, na edição deste ano, e vencedor do mesmo concurso em 2017, com "Castanha do Pará". O quadrinista diz que quando começou a escrever sobre a cultura do Pará em formato de quadrinhos, percebeu um forte interesse por parte do público da cultura pop.

Outro paraense que vem comemorando durante essa passagem no evento é Breno Costa, que foi vencedor de um dos concursos de cosplay que ocorrem diariamente no evento. O nome cosplay denomina a prática de fãs de cultura pop japonesa vestiram fantasias de personagens.

SOBRE A CCXP 2022

A Comic Con Experience (CCXP) 2022 começou na quinta-feira (1) e ocorre até este domingo (4), na São Paulo Expo. Trata-se de um evento brasileiro que reúne diversos nomes famosos nas áreas dos games, filmes, séries e histórias em quadrinhos.



O evento é realizado pela Omelete Company, o maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil e que utiliza seu site, redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 15 milhões de pessoas ávidas por novidades deste universo.