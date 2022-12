Grupo Liberal fará cobertura da Comic Con Experience 2022 neste sábado (03)

A Comic Con Experience 2022 começou na quinta-feira (1) na São Paulo Expo, na capital paulista. O evento de cultura pop, que retorna a seu formato presencial após dois anos em versão digital por causa da pandemia, espera reunir 300 mil pessoas até o domingo (4). O Grupo Liberal realiza cobertura do evento neste sábado (3), através da jornalista Crystine Fonteles.

Segundo a jornalista, “eu sempre gostei de consumir o universo da cultural pop e de eventos que justamente focassem para esse tipo de conteúdo. Em 2017, tive a oportunidade de ir na CCXP pela primeira vez trabalhando e me apaixonei logo de cara com tudo. Está já é a quarta vez em que participo do evento. Poder ver de perto atores que antes eu só via pela televisão, presenciar em primeira mão conteúdos exclusivos e estar no meio de tanta gente que tem os mesmos gostos que eu… É realmente uma experiência épica!’, afirmou.

Crystine revelou ainda que esse ano o evento vai contar com mais atrações. “Desde Keanus Reeves divulgando o seu novo filme da franquia ‘John Wick’, até atores que estão caindo no gosto do público, como Pedro Pascal, que ficou conhecido em papéis nas séries ‘Game Of Thrones’ e ‘The Mandalorian’”, destacou.

A jornalista reforça que a A CCXP é um evento brasileiro de cultura pop nos moldes da San Diego Comic-Con, cobrindo as principais áreas dessa indústria como: vídeo-games, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. “Você vai poder participar e ficar dentro de tudo que é novidade do universo, além de participar de forma interativa com os milhares de estandes espalhados pelo local. Por conta da pandemia, a última edição foi realizada em 2019, então a expectativa para que a edição de 2022 seja uma das maiores do evento é grande! Por conta disso, eu vou tentar trazer todos os maiores detalhes para os internautas do O Liberal poderem sentir como é estar dentro da convenção e ver de perto como a CCXP funciona”, concluiu a jornalista.