CCXP Awards premia os melhores da cultura pop em noite animada em São Paulo; veja os ganhadores

Na noite desta sexta, 15, a cerimônia da CCXP Awards movimentou São Paulo. O evento de premiação brasileira voltada à cultura pop e dos games reuniu artistas e personalidades da indústria do entretenimento. Ao todo, foram entregues 32 troféus para as melhores obras, artistas e criadores de conteúdo em seis categorias da cultura pop: Filmes, Séries, Literatura, Games & eSports, Quadrinhos e Creators.

A cerimônia de premiação, apresentada pelo jornalista Tiago Leifert, anunciou as melhores obras nacionais e internacionais, a partir de uma seleção rigorosa que começou com as inscrições, teve a pré-seleção, contou com voto popular e teve avaliação final feita por um júri de especialistas.

Confira a lista dos vencedores:

CATEGORIA: Filmes (Júri técnico: Marina Person- presidente da categoria, Caio Horowicz, Dione Carlos, Gautier Lee, Julianos Gomes e Maria Bopp)

Filme Judas e o Messias Negro (Divulgação)

MELHOR FILME DO ANO (Global): Judas e o Messias Negro

MELHOR FILME (Nacional): A Última Floresta

MELHOR ATOR: Seu Jorge - Marighella

MELHOR ATRIZ: Renata Carvalho - Vento Seco

MELHOR DIREÇÃO: Anna Muylaert e Lô Politi - Alvorada

CATEGORIA: Séries (Júri técnico: Ian SBF- presidente da categoria, Ale Santos, Carol Moreira, Greice Costa e Pedro Reinato, Manuela Cantuária e Natália Kreuser)

A série "Sob Pressão" está na quarta temporada (Globo)

MELHOR SÉRIE GLOBAL:Succession

MELHOR SÉRIE NACIONAL: Sob Pressão

MELHOR ATOR: Christian Malheiros - Sintonia

MELHOR ATRIZ: Liniker - Manhãs de Setembro

CATEGORIA: Quadrinhos (Júri técnico: Fora do Plástico - presidente da categoria, Afonso Andrade, Dandara Palankof, Laluña Machado, Mitie Taketani e Samir Naliato)

Brega Story de Gidalti Jr recebe premiação (Divulgação/Gidalti Jr)

MELHOR QUADRINHO: Arlindo

MELHOR QUADRINISTA : Marcello Quintanilha - Escuta, Formosa Márcia

MELHOR ÁLBUM: Brega Story

MELHOR TIRA E WEB-TIRA: Manual do Minotauro

MELHOR ROTEIRISTA: Gabriel Nascimento - A menor distância entre dois pontos é uma fuga

MELHOR DESENHISTA: Shiko - Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

MELHOR ARTE-FINALISTA: Orlandeli - Chico Bento – Verdade

MELHOR COLORISTA: Guilherme Petreca - Shamisen: Canções do Mundo Flutuante

CATEGORIA: Literatura (Júri técnico: Daniel Lameira - presidente da categoria, Afrofuturas, Anne Quiangala, Camila von Holdefer, Jiro Takahashi e Gaía Passarelli)

Elke Mulher Maravilha (Divulgação)

MELHOR FICÇÃO: O Serviço de Entregas Monstruosas

MELHOR NÃO-FICÇÃO: Elke: Mulher maravilha

CATEGORIA: Games & eSports (Júri técnico: Roque Marques - presidente da categoria, Bárbara Gutierrez, Breno Deolindo, Gabi Cattuzzo, Rakin e Ricardo Régis)

MELHOR ORG: Fúria

MELHOR GAME GLOBAL: It Takes Two

MELHOR GAME COMPETITIVO: Valorant

MELHOR GAME MOBILE: League of Legends: Wild Rift

MELHOR PRO-PLAYER MASCULINO: Gustavo "Sacy"

MELHOR PRO-PLAYER FEMININA: Natália "Daiki" Vilela

MELHOR GAME NACIONAL: Unsighted (Studio Pixel Punk)

CATEGORIA: Creators (Júri técnico: Andreza Delgado - presidente da categoria, Aline Ramos, Bryanna Nasck, Gabriela Sukita, Leo Hwan e Mari Palma.

Podcast "Mano a Mano", apresentado por Mano Brown é eleito o melhor do ano pelo CCXP Awards. (Pedro Dimitrow/Divulgação)

MELHOR STREAMER MASCULINO: Casimiro

MELHOR STREAMER FEMININA: Sher Machado

MELHOR CANAL/CRIADOR REVELAÇÃO: Raphael Vicente

MELHOR CANAL/CRIADOR DE CONTEÚDO: Carol Moreira

MELHOR PODCAST: Mano a Mano

MELHOR MESACAST: Podpah

CATEGORIA: Homenagens especiais

FANDOM DO ANO: Carla Diaz

PROFISSIONAIS DO ANO: Sidney Gusman (Profissional Endêmico) e Mercado Livre (Profissional Não Endêmico)

GRANDPRIX: A Última Floresta

HALL DA FAMA: Cao Hamburguer, Fernanda Montenegro, Laerte, Mauricio de Sousa e Renato Aragao